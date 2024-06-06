Зинедин Зидан сделал заявление о возвращении к тренерской работе

Бывший наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался о желании вернуться к тренерской деятельности, сообщают Vesti.kz. 51-летний специалист пребывает в творческом отпуске.

"Хоть это и забирает много сил, мой перерыв от работы слишком затянулся.

Образ жизни тренера лишает энергии, но я скучаю по титулам. Сейчас у меня всё хорошо, посмотрим, что будет дальше", - цитирует титулованного француза football-espana.net.