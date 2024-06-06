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Роналду установил исторический рекорд. Помог Мбаппе

Роналду установил исторический рекорд. Помог Мбаппе
©instagram.com/k.mbappe/

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду установил новый рекорд, и помог ему в этом французский нападающий Килиан Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

3 июня "Реал" официально объявил о переходе Мбаппе. 25-летний форвард подписал пятилетний контракт с "королевским клубом", за который в свое время выступал Роналду.

"Мечта сбылась. Я так счастлив и горжусь тем, что присоединился к клубу своей мечты", - подписал Мбаппе в Instagram детские фотографии в форме "Реала", в том числе вместе с Роналду. Более 22,5 миллиона пользователей поставили лайки под постом.

Роналду пришел в комментарии и поздравил Мбаппе с переходом в "Реал":

"Моя очередь смотреть. Рад видеть, как ты зажигаешь на "Бернабеу".

Обращение Криштиану понравилось более чем 4,5 миллиона пользователей, что является рекордным показателем за все время существования Instagram.

Мбаппе выбрал легендарный номер в "Реале"

Напомним, 39-летний Роналду играл за "Реал" с 2009 по 2018 год, выиграл два чемпионата, два Кубка и два Суперкубка Испании, четыре Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 голов в 438 матчах).

Сейчас португалец выступает за "Аль-Наср". В этом сезоне Криштиану забил 35 голов и установил рекорд саудовской лиги.

"Реал" установил космический ценник на Мбаппе

Мбаппе с 2017 года выступал за "Пари Сен-Жермен". В составе парижан форвард стал шестикратным чемпионом Франции, четырежды выиграл Кубок страны. За семь лет в составе парижан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 256 голов и 108 результативных передач в 308 матчах. До этого француз выступал за "Монако", с которым выиграл чемпионат Франции.

Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года и вице-чемпионом в 2022 году. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 180 миллионов евро.

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Метки:
Роналду Криштиану Рекорд Мбаппе Килиан Реал Мадрид Футбольные трансферы Саудовская Аравия Футбол

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