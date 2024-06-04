Роналду отреагировал на переход Мбаппе в "Реал"

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду обратился к французу Килиану Мбаппе после его перехода в мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz.

3 мая "Реал" объявил о подписании пятилетнего контракта с Мбаппе, игрок перешел в стан "сливочных" на правах свободного агента. Сам француз опубликовал в соцсетях свои детские фотографии в атрибутике мадридской команды. На одном из снимков он стоит с Роналду.

"Моя очередь (наблюдать за тобой). С нетерпением жду, когда ты зажжешь на "Сантьяго Бернабеу". Да здравствует Мадрид", - написал Криштиану в комментариях к записи.

Криштиану Роналду установил два новых рекорда и вошел в историю футбола

Напомним, Роналду играл за "Реал" с 2009 по 2018 год, выиграл два чемпионата, два Кубка и два Суперкубка Испании, четыре Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 голов в 438 матчах).

Сейчас португалец выступает за "Аль-Наср". В этом сезоне Криштиану забил 35 голов и установил рекорд саудовской лиги.

"Реал" с ПСЖ "кинули" Мбаппе на почти 40 миллиардов

Мбаппе же выступал за "Пари Сен-Жермен" с 2017 года. В составе парижан форвард стал шестикратным чемпионом Франции, четырежды выиграл Кубок страны. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года и вице-чемпионом в 2022 году. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 180 миллионов евро.