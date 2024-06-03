Мбаппе сделал первое заявление после перехода в "Реал"

Нападающий Килиан Мбаппе сделал первое заявление после официального объявления о переходе в "Реал", сообщают Vesti.kz. 25-летний француз официально стал игроком испанского клуба сегодня 3 июня. Его контракт рассчитан на пять лет.

"Мечта, ставшая реальностью. Я так счастлив и горд стать частью клуба моей мечты, мадридского "Реала". Невозможно объяснить, насколько я рад и взволнован в данный момент. Я с нетерпением жду встречи с вами, Мадридисты, и благодарю вас за вашу невероятную поддержку. Хала, Мадрид!", - написал Мбаппе в своем Instagram.

Напомним, ранее Мбаппе выступал за ПСЖ. В составе парижан он играл с 2017 года. За это время 25-летний француз провел в составе клуба 308 матчей, забил 256 голов, сделал 108 результативных передач. Вместе с ПСЖ форвард шесть раз выиграл чемпионат Франции, четыре раза - Кубок страны, трижды - Суперкубок Франции и дважды - Кубок французской лиги.

В нынешнем сезоне Килиан сыграл 48 матчей, забил 44 мяча и отдал десять голевых передач. Француз был признан лучшим футболистом сезона в Европе.