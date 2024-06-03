"Реал" официально объявил о переходе Килиана Мбаппе

Мадридский "Реал" объявил о подписании контракта с французским форвардом Килианом Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

"Реал Мадрид" и Килиан Мбаппе достигли соглашения, согласно которому он будет игроком клуба в течение следующих пяти сезонов", - гласит сообщение испанского гранда в соцсетях.

Напомним, ранее Мбаппе выступал за ПСЖ. В составе парижан он играл с 2017 года. За это время 25-летний француз провел в составе клуба 308 матчей, забил 256 голов, сделал 108 результативных передач. Вместе с ПСЖ форвард шесть раз выиграл чемпионат Франции, четыре раза - Кубок страны, трижды - Суперкубок Франции и дважды - Кубок французской лиги.

В нынешнем сезоне Килиан сыграл 48 матчей, забил 44 мяча и отдал десять голевых передач. Француз был признан лучшим футболистом сезона в Европе.