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Вернулись в "вышку" и оказался не нужен. Футболист сборной Казахстана сменит клуб

Вернулись в "вышку" и оказался не нужен. Футболист сборной Казахстана сменит клуб
©ФК "Химки"

Подмосковные "Химки", скорее всего, покинет защитник сборной Казахстана по футболу Лев Скворцов, у которого закончился контракт, передают Vesti.kz.

По информации Metaratings.ru, переговоры о новом соглашении ведутся, но тренерский штаб команды не рассчитывает на него в российской премьер-лиге (РПЛ).

Отметим, что в минувшем сезоне "Химки" выиграли первую лигу и вернулись в РПЛ.

24-летний Скворцов выступает за подмосковную команду с прошлого года. При этом, по данным портала Transfermarkt, его соглашение с "Химками" истекает 30 июня 2025 года.

Прежде он выступал за "Туран", "Атырау" и "Астану", а в национальную команду начал вызываться при бывшем главном тренере Магомеде Адиеве.

Легионер сборной Казахстана прокомментировал приход Черчесова

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Метки:
Химки ФК Футбол Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу

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