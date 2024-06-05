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Легионер сборной Казахстана прокомментировал приход Черчесова

Легионер сборной Казахстана прокомментировал приход Черчесова
©КФФ

Полузащитник подмосковных "Химок" и сборной Казахстана по футболу Лев Скворцов отреагировал на назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера национальной команды, передают Vesti.kz.

– Вы рады, что сможете поработать по Станиславом Саламовичем?

– Конечно, Черчесов – большой тренер. Россия прошла далеко на домашнем чемпионате мира. Каждый футболист хочет поработать с таким тренером, как Черчесов. Немного досадно, что Адиев ушел из команды, он многое дал нашей сборной, - приводит слова Скворцова Metaratings.ru.

– Вас не смущает, что в последнее время Черчесов не очень востребован в российском клубном футболе?

– Не мне решать, кого приглашать в сборную на пост тренера. Я же не знаю, почему его не назначали российские клубы.

– Какие задачи сейчас стоят перед сборной Казахстана?

– Наша задача – это выходить на каждую игру и побеждать. Защищать цвета своей страны – это большая честь.

Новому главному тренеру сборной Казахстана вынесли вердикт

3 июня Казахстанская федерация футбола (КФФ) объявила о назначении Черчесова на пост главного тренера национальной команды. Сообщалось, что с ним подписан контракт по схеме "2+2".

Ранее Магомед Адиев высказался о своем преемнике Станиславе Черчесове. 

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Метки:
Черчесов Станислав Химки ФК Сборная РК по футболу Футбол

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