Новому главному тренеру сборной Казахстана вынесли вердикт

Бывший генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Тукманов прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

"Могу только порадоваться за Станислава Саламовича. Специалист такого уровня не должен сидеть без работы. Если у него сегодня нет предложений от российских клубов, то почему бы и не воспользоваться предложением Федерации футбола Казахстана? Абсолютно понятное решение. Согласие Стаса вполне объяснимо.

Я уверен в том, что сборная Казахстана под руководством Черчесова будет бороться за выход в финальные турниры чемпионатов Европы и мира. Стас, по натуре, – максималист, и он будет ставить самые серьезные задачи перед коллективом", – приводит слова Тукманова Vprognoze.ru.