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Реклама Новости спорта Хоккей КХЛ Сегодня 08:20 Комментарии Вратарь сборной Казахстана покинул "Барыс" и перешел в титулованный клуб Европы ©ХК "Барыс" Вратарь астанинского "Барыса" и сборной Казахстана по хоккею Андрей Шутов решил продолжить карьеру в Европе, сообщают Vesti.kz. По информации "Головой об лед", 26-летний воспитанник Усть-Каменогорска перешел в братиславский "Слован", выступающий в словацкой Экстралиге. "Слован" является девятикратным чемпионом Словакии по хоккею. В последний раз клуб из Братиславы выигрывал национальное первенство в сезоне-2021/22. Шутов находился системе "Барыса" с 2021 года. В прошедшем сезоне голкипер сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 39 матчей, оформив четыре шатаута, коэффициент надежности составил 2.74, процент отраженных бросков - 91.5. Также Шутов сыграл за сборную Казахстана на четырех чемпионатах мира в элитном дивизионе. Поделиться в соц. сетях:













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