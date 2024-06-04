"Реал" установил космический ценник на Мбаппе

Стал известен размер отступных за Килиана Мбаппе, который установил мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Cope.es.

Накануне испанский гранд объявил о переходе 25-летнего французского форварда, у которого завершился контракт с парижским ПСЖ. В "Реале" Мбаппе будет выступать до 2029 года.

По информации источника, потенциальный покупатель должен будет выложить один миллиард евро. По данным Transfermarkt, стоимость Мбаппе оценивается в 180 миллионов евро.

По информации The Telegraph, зарплата 25-летнего форварда составит 15 миллионов евро за сезон (33,3 миллиарда тенге за пять лет).

Кроме того, Мбаппе полагается подписной бонус в размере 150 миллионов евро (66,7 миллиарда тенге), который будет выплачиваться в течение всех пяти лет. Также игрок получит процент от своих имиджевых прав.

Напомним, Мбаппе в составе парижан играл с 2017 года. За это время 25-летний француз провел в составе клуба 308 матчей, забил 256 голов, сделал 108 результативных передач. Вместе с ПСЖ форвард шесть раз выиграл чемпионат Франции, четыре раза - Кубок страны, трижды - Суперкубок Франции и дважды - Кубок французской лиги.

В нынешнем сезоне Килиан сыграл 48 матчей, забил 44 мяча и отдал десять голевых передач. Француз был признан лучшим футболистом сезона в Европе.