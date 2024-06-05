Криштиану Роналду назвал главную цель на новый сезон

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассказал о своих целях на новый сезон, сообщают Vesti.kz.

"Я думаю, что цели на каждый сезон одни и те же: стараться изо всех сил и выигрывать титулы. Если возможно, то и собирать индивидуальные награды. Но моя главная цель – оставаться таким же, быть тем же Криштиану, каким вы видели меня в этом сезоне, делать все, что в моих силах, и достигать целей с "Аль-Насром" и сборной Португалии. Поддерживать свой уровень – это то, чего я ищу", - приводит слова Роналду Goal.

В завершившемся сезоне 39-летний Криштиану принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 13 результативными передачами. "Аль-Наср" же финишировал вторым, а досрочным чемпионом стал "Аль-Хиляль".

Роналду получил "Золотую бутсу" как лучший бомбардир чемпионата Саудовской Аравии - 35 голов в 31 матче. Тем самым португалец установил рекорд чемпионата по голам за сезон. Также Роналду стал первым футболистом в истории, который становился лучшим бомбардиром в высших лигах четырех разных стран. Также португалец отметился 11 результативными передачами.

Криштиану Роналду решил уйти из "Аль-Насра" и выбрал новый клуб

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион Европы и победитель Лиги наций. В Европе он известен по выступлениям за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

За "Аль-Наср" нападающий выступает с 2023 года. За это время Роналду набрал 79 очков (64+15) в 69 за саудовский клуб во всех турнирах.