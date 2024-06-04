Мбаппе выбрал легендарный номер в "Реале"

Новичок мадридского "Реала" французский нападающий Килиан Мбаппе определился с игровым номером, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, Мбаппе будет играть за "королевский клуб" под девятым номером. Отмечается, что француз не обращался с просьбой к "Реалу" предоставить ему десятый номер на предстоящий сезон. Килиан уважает полузащитника и легенду "сливочных" Луку Модрича, который продлил свой контракт с клубом на следующий сезон.

В свое время в "Реале" с "девяткой" на спине играли таки легенды, как Альфредо ди Стефано и Сантильяна, Уго Санчес, Иван Саморано, Роналдо Назарио, Морьентес и даже Криштиану Роналду. Последним под этим номером выступал Карим Бензема.

Стоит отметить, что за "Пари Сен-Жермен" в последние годы Мбаппе играл под номером 7, а за сборную Франции – с десяткой на футболке.

3 июня "Реал" объявил о переходе Мбаппе. Контракт футболиста рассчитан до 2029 года. Нападающий перешел в мадридский клуб на правах свободного агента.

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С 2017 года Килиан выступал за ПСЖ, в составе которого шесть раз выиграл Лигу 1, четыре раза – Кубок Франции, три раза – Суперкубок Франции и дважды – Кубок французской лиги.

За семь лет в составе парижан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 256 голов и 108 результативных передач в 308 матчах. До этого француз выступал за "Монако", с которым выиграл чемпионат Франции.

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