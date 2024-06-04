"Зенит" готов купить Зайнутдинова: известна сумма трансфера

"Зенит" заинтересован в подписании полузащитника турецкого "Бешикташа" и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Legalbet.

По информации источника, российский клуб готов заплатить за трансфер 26-летнего казахстанца около четырех миллионов евро. Зайнутдинов привлекает "Зенит" своей универсальностью на поле, а также тем, что он не будет считаться легионером в РПЛ.

Сообщается, что "Бешикташ" после изменения лимита на легионеров в чемпионате Турции будет более склонен к расставанию со своими иностранными футболистами.

Зайнутдинов выступает за "Бешикташ" с прошлого года. В минувшем сезоне турецкой Суперлиги казахстанский футболист провел 27 матчей, результативными действиями не отметился.

В РПЛ казахстанец выступал за "Ростов" и ЦСКА.

Напомним, в составе "Зенита" играет другой футболист сборной Казахстана защитник Нуралы Алип.