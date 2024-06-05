Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Сборные
Комментарии

Первое интервью Черчесова в Казахстане: про состав, Адиева и цели на ЧМ-2026

Первое интервью Черчесова в Казахстане: про состав, Адиева и цели на ЧМ-2026
©РФС

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью Vesti.kz рассказал, как проходили переговоры с КФФ о его назначении, будет ли она произведена перезагрузка состава и какие цели поставлены перед ним в отборе на ЧМ-2026.

Станислав Саламович раскрыл детали переговоров с КФФ и рассказал, как была утверждена его кандидатура: 

"Неожиданное приглашение поступило после неожиданного решения Магомеда сосредоточиться на "Ахмате". Окружение Адлета Назарбаевича Барменкулова связалось со мной и был задан вопрос, интересно мне ли это. Но понятно, что это тренер сборной, это Казахстан. Кто читал мои интервью, слышал, что у меня такая фаза, не хотелось работать заграницей. На родине написали, что именно в России, хотя я сказал, что хотелось бы работать в русскоязычной среде. 

В итоге мой ответ был - да. Я давно знаю Магомеда, следил за Казахстаном, болел за Казахстан, поскольку там мой земляк (работал). Вскоре Адлет Назарбаевич сам связался, когда там уже все нюансы уточнили, все-таки тренер сборной - это государственная должность, видимо какие-то согласования были. В общем, переговоры были быстрыми, компетентными, профессиональными и конкретными, что в принципе в моем характере".

Также опытный специалист объяснил свою мотивацию на новом месте работы: 

"У каждой команды и у сборной есть свои цели. Но и я ведь не сразу чемпионом Польши и Венгрии стал, сборную России в 1/4 финала ЧМ не сразу выводил. Я и "Амкар", "Жемчужину", "Ахмат" до этого тренировал. Меня мотивирует работа, тренер моя профессия. Тренер должен понимать, куда он приходит и не только взять что-то, но и дать. Казахстан играет в Лиге наций, в отборе на ЧМ-2026, я спортсмен по духу, думаю, что в этом плане нас это будет объединять. Для меня это интересно. Если я что-то делаю - это не потому что надо, а значит я понимаю, что могу это сделать".

Была затронута тема нынешнего состава, который по словам Станислава Саламовича надо уважать:  

"Перезагрузка состава? Есть такое слово - уважение. Надо уважать тех, кто до сих пор играл, приносил победы, доставлял удовольствие болельщикам. В этом плане надо быть очень скрупулезным, аккуратным и самое главное объективным. Я читал, что пишут - вот возрастная команда, надо перестраивать. Слушайте, я сам до 40 лет играл и в свой паспорт не заглядывал. Почему я должен заглядывать в паспорт своего футболиста? Возраст в сборной никакого значения не имеет. Сборная - это сегодня и сейчас, кто может помочь в этот момент, мы же не клуб, раздающий долгосрочные контракты. Понятно, если есть молодой футболист способный конкурировать с возрастным и приносить ту же пользу, то естественно надо смотреть в  будущее и отдавать предпочтение более молодым. В этом плане опыт у меня есть, условный Головин у меня уже в 18 лет был у меня основным игроком, сегодня мы видим, где он выступает. Тоже самое Миранчук". 

Соглашение Черчесова с КФФ рассчитано по схеме "2+2" - на срок до окончания отборочного турнира ЧМ-2026 с возможностью продления еще на два года по обоюдному согласию сторон.

Новому главному тренеру сборной Казахстана вынесли вердикт

Российский специалист приступит к работе в национальной команде после товарищеских матчей против Армении и Азербайджана, которые намечены на 7 и 11 июня соответственно. Сборная готовится к этим играм под руководством Руслана Балтиева.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
КФФ Сборная РК по футболу Черчесов Станислав Футбол Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Алип Нуралы Зенит Адиев Магомед

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus