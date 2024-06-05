Сенсацией завершился матч Рыбакиной на Ролан Гаррос

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№4) провела матч 1/4 финала женского одиночного разряда Ролан Гаррос-2024, который проходит на кортах Парижа, сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей была итальянка Ясмине Паолини (№15). Первый сет остался за оппоненткой казахстанки - 6:2.

Во втором сете преимущество переходило из рук в руки. Сначала Паолини вела 2:1, а затем, Рыбакина перехватила лидерство - 3:2. После этого итальянка опять вышла вперед - 4:3. Но в итоге, сет остался за казахстанкой - 6:4.

В заключительном сете итальянка сломила сопротивление Рыбакиной - 6:4. По ходу этого отрезка матча Паолини вела 1:0 и 2:1, затем, Рыбакина вышла вперед - 3:2 и 4:3. Но все завершилось не так, как рассчитывали казахстанские болельщики.

Матч продолжался два часа и четыре минуты. На счету Рыбакиной десять эйсов, три двойные ошибки и 47 невынужденных ошибок.

Ранее на Ролан Гаррос казахстанка выбила бельгийку Грет Миннен (№85), нидерландку Аранчу Рус (№50), еще одну бельгийку Элизе Мертенс (№27) и украинку Элину Свитолину (№19).

Напомним, в прошлом году Рыбакина снялась с Ролан Гаррос перед третьим кругом соревнований.