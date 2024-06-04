Роналду сообщили хорошие новости перед Евро-2024

Экс-наставник "Тоттенхэма" Гарри Реднапп высказался о перспективах сборной Португалии на грядущем чемпионате Европы, сообщают Vesti.kz.

Специалист отдельно прокомментировал игру 39-летнего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Меня привлекает сборная Португалии. Думаю, у них есть много качественных игроков. На мой взгляд, за ними определенно стоит следить. Это мой следующий выбор после Англии.

Очевидно, что Криштиану Роналду, выступающий в Саудовской Аравии, сейчас играет немного на другом уровне, чем раньше. Но он выдающийся спортсмен, который по-прежнему находится в хорошей форме и следит за собой. Я вполне могу представить, что он будет забивать на этом турнире и может далеко завести сборную Португалии на этом турнире", - цитирует Реднаппа BetVictor.