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Новости спорта Футбол Евро-2024
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Роналду сообщили хорошие новости перед Евро-2024

Роналду сообщили хорошие новости перед Евро-2024
©x.com/selecaoportugal

Экс-наставник "Тоттенхэма" Гарри Реднапп высказался о перспективах сборной Португалии на грядущем чемпионате Европы, сообщают Vesti.kz.

Специалист отдельно прокомментировал игру 39-летнего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Меня привлекает сборная Португалии. Думаю, у них есть много качественных игроков. На мой взгляд, за ними определенно стоит следить. Это мой следующий выбор после Англии.

Очевидно, что Криштиану Роналду, выступающий в Саудовской Аравии, сейчас играет немного на другом уровне, чем раньше. Но он выдающийся спортсмен, который по-прежнему находится в хорошей форме и следит за собой. Я вполне могу представить, что он будет забивать на этом турнире и может далеко завести сборную Португалии на этом турнире", - цитирует Реднаппа BetVictor.

На Евро-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля сборная Португалии сыграет в группе F с командами Грузии, Чехии и Турции.

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Метки:
Роналду Криштиану Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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