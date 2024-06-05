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Назван победитель четвертьфинала Ролан Гаррос Паолини - Рыбакина

Назван победитель четвертьфинала Ролан Гаррос Паолини - Рыбакина
©ktf.kz

Сегодня, 5 июня, четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина и итальянская теннисистка Жасмин Паолини (№15) определят полуфиналистку Ролан Гаррос-2024, передают Vesti.kz.

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Четвертьфинальная встреча начнется в 17:15 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.

Сайт Sportskeeda.com поделился своим прогнозом на предстоящую игру.

"Победа Паолини над Аванесян позволила ей выйти в четвертьфинал первого мэйджора. Что касается Рыбакиной, то она продолжает громить своих соперниц, не проиграв ни одного сета за весь турнир.

Недавно они встречались на турнире в Штутгарте, и Рыбакина в трех сетах одолела Паолини, завоевав титул. Единственная победа Паолини в этом противостоянии была одержана благодаря тому, что казахстанка снялась с соревнований в середине матча. Паолини превосходит Рыбакину в подаче и точности ударов, хотя она отлично двигается на грунтовом корте по сравнению с Рыбакиной.

Обе претендуют на то, чтобы впервые попасть в четверку сильнейших в Париже, а Паолини - на первый полуфинал мэйджора. Нервы сказались на ее игре в предыдущем раунде. Если из-за этого она снова начнет медленно, Рыбакина не позволит ей так легко вернуться в матч. У казахстанки больше опыта на этой стадии мэйджора, что в итоге может переломить ход поединка в ее пользу.

Прогноз: победа Елены Рыбакиной в трех сетах", - пишет источник.

В прошлом году Открытый чемпионат Франции по теннису в одиночном разряде выиграла Ига Швентек (№1) из Польши.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис Ролан Гаррос

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