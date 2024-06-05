Прямая трансляция матча Рыбакиной за полуфинал Ролан Гаррос

Сегодня, 5 июня, четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина встретится с итальянской теннисисткой Жасмин Паолини (№15) в четвертьфинале Ролан Гаррос-2024. Игры проходят на грунтовых кортах Парижа, передают Vesti.kz.

Начало матча - в 17:15 по времени Астаны. Ссылки на прямую трансляцию будут доступны ближе к событию здесь.

Победительница в полуфинале сыграет с сильнейшей противостояния Мирра Андреева (№38, Россия) - Арина Соболенко (№2, Беларусь).

В предыдущих матчах текущего турнира Рыбакина выиграла у бельгийки Грет Миннен (№85), нидерландки Аранчи Рус (№50), еще одной представительницы Бельгии Элизы Мертенс (№27) и украинки Элины Свитолины (№19).

В прошлом году Открытый чемпионат Франции по теннису выиграла Ига Швентек (№1) из Польши.