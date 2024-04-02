Зинедин Зидан сделал выбор: ждет предложения

Французский специалист Зинедин Зидан готов вернуться к тренерской деятельности и даже выбрал место следующей работы, сообщают Vesti.kz.

По информации Mundo Deportivo, Зидан отклоняет предложения клубов, поскольку ждет приглашения от сборной Франции по футболу.

Отмечается, что работа с чемпионами мира-2018 - единственный вариант на текущий момент, мотивирующий Зидана вернуться к тренерству. В ожидании предложения от Федерации футбола Франции он отверг приглашения ряда клубов, включая "Пари Сен-Жермен".

Подчеркивается, что Зидан наладил свой быт в Испании и не хочет покидать эту страну на постоянной основе. Работа в сборной Франции позволила бы ему продолжать жить в Мадриде, покидая город только во время выездов на матчи французской национальной команды.

На текущий момент сборную Франции возглавляет Дидье Дешам, контракт с которым рассчитан до лета 2026 года. Под его руководством французы выиграли чемпионат мира 2018 года в России, Лигу наций 2021 года, вышли в финал Евро-2016 и чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Зидан находится без работы с 2021 года после ухода из мадридского "Реала", который он возглавлял с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Вместе с "королевским клубом" француз стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов.