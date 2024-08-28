Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
WTA
Вчера 01:50
 

Рыбакина провела первый матч на US Open-2024

  Комментарии

Поделиться
Рыбакина провела первый матч на US Open-2024 ©US Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4) успешно стартовала на заключительном турнире "Большого шлема" в этом году. В первом круге US Open она разобралась с австралийкой Дестани Айавой (№194), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4) успешно стартовала на заключительном турнире "Большого шлема" в этом году. В первом круге US Open она разобралась с австралийкой Дестани Айавой (№194), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
Путинцева обыграла вышестоящую в рейтинге соперницу на старте US Open
Вчера 07:17  
Шавкат Рахмонов назвал условие для боя с Хамзатом Чимаевым
Вчера 08:56  
Рахмонов разоблачил чемпиона UFC и предсказал исход их боя
Вчера 09:45  
Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса и догнал Месси
Вчера 10:00  

Матч между 25-летней Рыбакиной и 24-летней Айавой продолжался один час и 22 минуты. Он закончился победой казахстанки со счетом 6:1, 7:6(1).

На счету победительницы 11 эйсов при семи двойных ошибках, 32 активно выигранных мяча при таком же количестве невынужденных ошибок и три реализованных брейк-поинта.

Что касается Айавы, то она сделала пять подач навылет и совершила столько эе двойных ошибок. На ее счету 13 виннеров при 23 невынужденных ошибках. Она сделала один брейк.

Счет личных встреч между ними стал 1:0 в пользу Рыбакиной. Соперницей казахстанки по второму кругу станет француженка Джессика Понше (№143).

Ранее на этом же турнире казахстанец дал бой теннисисту из топ-10.

теннис теннис большой WTA Рыбакина Елена Казахстан US Open США Нью-Йорк Австралия

Реклама

Живи спортом!