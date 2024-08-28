Рыбакина провела первый матч на US Open-2024

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4) успешно стартовала на заключительном турнире "Большого шлема" в этом году. В первом круге US Open она разобралась с австралийкой Дестани Айавой (№194), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч между 25-летней Рыбакиной и 24-летней Айавой продолжался один час и 22 минуты. Он закончился победой казахстанки со счетом 6:1, 7:6(1).

На счету победительницы 11 эйсов при семи двойных ошибках, 32 активно выигранных мяча при таком же количестве невынужденных ошибок и три реализованных брейк-поинта.

Что касается Айавы, то она сделала пять подач навылет и совершила столько эе двойных ошибок. На ее счету 13 виннеров при 23 невынужденных ошибках. Она сделала один брейк.

Счет личных встреч между ними стал 1:0 в пользу Рыбакиной. Соперницей казахстанки по второму кругу станет француженка Джессика Понше (№143).

Ранее на этом же турнире казахстанец дал бой теннисисту из топ-10.