Путинцева обыграла вышестоящую в рейтинге соперницу на старте US Open

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 32-е место в мировом рейтинге, успешно стартовала на US Open, передают Vesti.kz.

Ее соперницей была 25-я ракетка мира из Чехии Линда Носкова (№25), у которой она выиграла в двух сетах - 7:6 (7:3), 6:4.

Встреча длилась 1 час и 43 минуты. В ее ходе казахстанка сделала 3 эйса и совершила 1 двойную ошибку, чешка выполнила 6 подач навылет при 8 двойных ошибках.

Следующую игру Путинцева проведет с китаянкой Ван Синьюй (№40) 29 августа.

Ранее другая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4) также успешно стартовала на заключительном турнире "Большого шлема" в этом году, подробности - тут.