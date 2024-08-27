Казахстанец дал бой сопернику из топ-10 на US Open

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (№188) сыграл в первом круге мужского одиночного разряда US Open, сообщают Vesti.kz.

Его соперником был седьмая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач. Встреча продлилась три сета. Все партии сложились в пользу Хуркача.

Примечательно, что в двух сетах дело дошло до тай-брейка - 6:3, 7:6, 7:6.

Встреча продлилась два часа и 55 минут. На счету Скатова три эйса, семь двойных и 40 невынужденных ошибок.

Отметим, что Скатов, стал единственным казахстанцем, сумевшим на US Open преодолеть квалификационный турнир.