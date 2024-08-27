Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
ATP
27 августа 23:20
 

Казахстанец дал бой сопернику из топ-10 на US Open

  Комментарии

Поделиться
Казахстанец дал бой сопернику из топ-10 на US Open ©КТФ

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (№188) сыграл в первом круге мужского одиночного разряда US Open, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (№188) сыграл в первом круге мужского одиночного разряда US Open, сообщают Vesti.kz.

Его соперником был седьмая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач. Встреча продлилась три сета. Все партии сложились в пользу Хуркача.

Примечательно, что в двух сетах дело дошло до тай-брейка - 6:3, 7:6, 7:6.

Встреча продлилась два часа и 55 минут. На счету Скатова три эйса, семь двойных и 40 невынужденных ошибок.

Отметим, что Скатов, стал единственным казахстанцем, сумевшим на US Open преодолеть квалификационный турнир.

Скатов Тимофей US Open США теннис большой ATP

Реклама

Живи спортом!