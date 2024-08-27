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Футбол
27 августа 11:50
 

Дикость в Кыргызстане: футболист сломал челюсть одноклубнику. Известно его наказание

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Дикость в Кыргызстане: футболист сломал челюсть одноклубнику. Известно его наказание ©instagram.com/mirbek.akhmataliev

Нападающий клуба "Мурас Юнайтед" и сборной Кыргызстана по футболу Мирбек Ахматалиев дисквалифицирован на пять лет за драку одноклубником, передают Vesti.kz.

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Нападающий клуба "Мурас Юнайтед" и сборной Кыргызстана по футболу Мирбек Ахматалиев дисквалифицирован на пять лет за драку одноклубником, передают Vesti.kz.

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Инцидент произошел 15 августа на стадионе "Сельмаш" в Бишкеке во время тренировки "Мурас Юнайтед". В ходе конфликта Ахматалиев сломал челюсть украинскому игроку Евгению Терзи.

"Как выяснилось, зачинщиком инцидента оказался Ахматалиев, с которым клуб решил прекратить трудовые отношения", - говорится в заявлении Кыргызского футбольного союза (КФС).

Дисциплинарный комитет КФС на пять лет запретил 30‑летнему Ахматалиеву участвовать в любой деятельности, связанной с футболом.

Добавим, что на нападающего было заведено уголовное дело. По требованию следователя ГСУ ГКНБ, Ахматалиев был арестован и останется под стражей до 22 сентября 2024 года. Футболисту предъявлено обвинение по статье 131 ("Причинение менее тяжкого вреда здоровью") УК КР.

Кроме того, после инцидента были уволены тренерский штаб и спортивный директор клуба "Мурас Юнайтед".

Футбол Кыргызстан Массовая драка Дисквалификация

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