"Барселона" нашла миллиард евро на топ-футболиста: известны детали

Каталонская "Барселона" сообщила Ла Лиге, что уверена в подписании спонсорского контракта с Nike, по которому клуб получит более миллиарда евро, передает Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo.

За заключение контракта каталонцы должны получить 115 миллионов евро, также им ежегодно в течение 10 лет будет перечисляться по 90 миллионов евро плюс бонусы. Каталонская команда еще не направляла лиге никаких документов, связанных с потенциальным соглашением, но предупредила, что стороны могут договориться до закрытия трансферного окна.

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В этом случае деятельность "Барселоны" будет соответствовать всем финансовым требованиям лиги, а клуб сможет позволить себе подписать топ-футболиста этим летом.

Отметим, что каталонская команда набрала 6 очков после двух матчей в новом сезоне Примеры.