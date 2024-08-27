УЕФА признал величие Роналду над Месси

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду в качестве лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов получит специальную награду от президента УЕФА Александера Чеферина в знак признания его исключительных заслуг в самом престижном клубном турнире мира, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Роналду, который более 18 лет блистал на полях главного еврокубка, будет удостоен этой награды во время церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 2024/25, которая пройдет 29 августа в Grimaldi Forum в Монако.

Бывший нападающий "Спортинга", "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Ювентуса" забил в Лиге чемпионов невероятные 140 голов в 183 матчах. Он опережает Лионеля Месси на 11 мячей и Роберта Левандовски на 46, что делает его абсолютным лидером по числу забитых голов в истории турнира.

"Криштиану Роналду - одна из самых ярких звезд в созвездии Лиги чемпионов УЕФА. Его выдающимся достижениям в этом турнире суждено выдержать испытание временем, и перед будущими поколениями будет стоять сложнейшая задача - превзойти эти рекорды. Его стабильная игра на высшем уровне - свидетельство неустанного стремления к командным и индивидуальным достижениям. На протяжении более двух десятилетий он постоянно развивал и совершенствовал свою игру, сохраняя при этом юношескую страсть к голам и к их празднованию. Его профессионализм, трудолюбие, преданность делу и способность блистать на высшем уровне - те качества, к которым должны стремиться футболисты во всем мире".

Семь раз Роналду становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов: начиная с сезона 2007/08, когда он забил восемь голов за "Манчестер Юнайтед" на пути к трофею, и до сезона 2017/18, в котором португалец наколотил 15 голов за "Реал", а мадридский клуб взял кубок в третий раз подряд. Ему принадлежит и рекорд по числу голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов: в сезоне 2013/14 Роналду забил 17 мячей, включая победный гол в финале против "Атлетико".

За свою карьеру Роналду пять раз поднимал над головой кубок Лиги чемпионов: один раз с "Манчестер Юнайтед" и четыре раза с "Реалом". Он стал первым игроком в истории, выигравшим Лигу чемпионов пять раз, и единственным, кому удалось забить в трех финалах турнира (2008, 2014, 2017).

Кроме того, Роналду установил рекорд, забивая в 11 матчах Лиги чемпионов подряд с июня 2017 года по апрель 2018-го. Этот рекорд остается непокоренным. На его счету также восемь хет-триков в Лиге чемпионов - еще один рекорд в его активе.

Обладатель множества "Золотых мячей" и титула Лучшего игрока года по версии УЕФА также является лучшим бомбардиром в истории еврокубков (145 голов в 197 матчах) и на уровне сборных (130 голов в 212 матчах).