18-летний новичок "Реала" сотворил историю

Новичок "Реала" бразильский нападающий Эндрик установил новый рекорд в дебютном матче за мадридский клуб, сообщают Vesti.kz.

Это произошло в матче второго тура чемпионата Испании по футболу с "Вальядолидом" (3:0), в котором 18-летний форвард отметился голом и установил окончательный счет. Это первое результативное действие Эндрика за "королевский клуб" в дебютной же игре.

Как отмечает AS, Эндрик забил в возрасте 18 лет 35 дней и стал самым молодым иностранным игроком в истории "Реала" с голом в официальном матче.

Прежний рекорд принадлежал французскому защитнику Рафаэлю Варану – в 2011 году он забил в матче с "Райо Вальекано", когда ему было 18 лет 152 дня.

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Эндрик перешел в "Реал" из "Палмейраса" в июле 2024 года. Сумма трансфера составила 47,5 миллиона евро. Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года.

В прошлом сезоне Эндрик сыграл 22 матча за "Палмейрас", забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

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