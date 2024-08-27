18-летний новичок "Реала" сотворил историю
Новичок "Реала" бразильский нападающий Эндрик установил новый рекорд в дебютном матче за мадридский клуб, сообщают Vesti.kz.
Новичок "Реала" бразильский нападающий Эндрик установил новый рекорд в дебютном матче за мадридский клуб, сообщают Vesti.kz.
Это произошло в матче второго тура чемпионата Испании по футболу с "Вальядолидом" (3:0), в котором 18-летний форвард отметился голом и установил окончательный счет. Это первое результативное действие Эндрика за "королевский клуб" в дебютной же игре.
Как отмечает AS, Эндрик забил в возрасте 18 лет 35 дней и стал самым молодым иностранным игроком в истории "Реала" с голом в официальном матче.
Прежний рекорд принадлежал французскому защитнику Рафаэлю Варану – в 2011 году он забил в матче с "Райо Вальекано", когда ему было 18 лет 152 дня.
18-летний талант "Реала" побил рекорд и вошел в историю
Эндрик перешел в "Реал" из "Палмейраса" в июле 2024 года. Сумма трансфера составила 47,5 миллиона евро. Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года.
В прошлом сезоне Эндрик сыграл 22 матча за "Палмейрас", забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.
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