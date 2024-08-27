"Бавария" установил новый рекорд Бундеслиги

25 августа в рамках первого тура чемпионата Германии по футболу вице-чемпион страны мюнхенская "Бавария" встречалась с "Вольфсбургом", передает Vesti.kz.

Эта игра завершилась победой "Баварии" со счетом 3:2. Как оказалось, "Бавария" смогла не проиграть в стартовом матче сезона уже в тринадцатый раз подряд, что стало новым рекордом Бундеслиги.

В следующем туре Бундеслиги "Баварии" предстоит сыграть в дома с "Фрайбургом".

Действующим чемпионом страны, напомним, является леверкузенский "Байер".

ПСЖ готовит громкий трансфер после ухода Мбаппе

