Криштиану Роналду рассказал, когда завершит карьеру

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду ответил на вопрос, когда планирует завершить карьеру, передают Vesti.kz.

По словам 39-летнего форварда, это может случиться через два или три года. При этом Роналду отметил, что готов повесить бутсы на гвоздь, будучи игроком "Аль-Насра".

"Я не знаю, как скоро уйду на пенсию - через два или три года… Но, вероятно, я уйду на пенсию здесь, в "Аль-Насре". Я очень счастлив в этом клубе, хорошо чувствую себя в этой стране. Я счастлив играть в Саудовской Аравии и хочу продолжать", - сказал Роналду в интервью NOW, его слова приводит Фабрицио Романо.

View this post on Instagram A post shared by نادي النصر السعودي (@alnassr)



Криштиану Роналду выбрал клуб для завершения карьеры

Напомним, Роналду с 2023 года играет за "Аль-Наср", контракт с которым рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне нападающий провел за саудовский клуб 44 матча во всех турнирах, забил 44 мяча и отдал 13 результативных передач.

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча" и пятикратный победитель Лиги чемпионов. В Европе португалец известен по выступлениям за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

Криштиану Роналду установил мировой рекорд и вошел в историю