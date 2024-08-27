Звезда дзюдо из Казахстана рассказала о нахлынувшей популярности

Дзюдоистка из Казахстана Галия Тынбаева стала звездой не только в своем виде спорта, но и в социальных сетях. Так, видео ее интервью в TikTok набрало 1,5 миллиона просмотров. В интервью для канала Vesti.kz в YouTube чемпионка "Большого шлема-2024" в весовой категории до 48 призналась, что ее популярность способствуют и популяризации данного вида спорта.

"Да, популярность ощущаю. Часто узнают. Особенно подростки часто узнают. Это очень забавно, потому что, бывает, ты просто стоишь на остановке и слышишь как про тебя говорят: "А, это же она! Как ее звали?.." Часто подходят фотографироваться. И очень приятно, что многие интересуются самим видом спорта, самим дзюдо. Многие пишут - мне столько-то лет, хочу заниматься. Мне нравится, что случился такой бум в том плане, что люди заинтересовались", - сказала дзюдоистка.