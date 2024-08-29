Казахстанцы совершили "нападение" на президента UFC Дану Уайта

Казахстанские болельщики массово начали публиковать комментарии под постами главы промоушена UFC Даны Уайта, передает Vesti.kz.

Наши соотечественники призвали главу лиги организовать титульный бой между чемпионом полусреднего веса Белалом Мухаммадом и казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

"Шавкат vs Белал. Шавкат его разобьет", - отметил один.

"Ждем титульного боя для Шавката! Не откладывайте слишком долго! Шавкат уже давно заслужил!", - заявил второй.

"Дана, мы надеемся увидеть Шавкат против Белала скоро, сделай так, чтобы это случилось", - подчеркнул третий.

"Дана! Шавкат против Белала! Сделай это!" - подытожил еще один комментатор.