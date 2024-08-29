Казахстанцы совершили "нападение" на президента UFC Дану Уайта
Казахстанские болельщики массово начали публиковать комментарии под постами главы промоушена UFC Даны Уайта, передает Vesti.kz.
Казахстанские болельщики массово начали публиковать комментарии под постами главы промоушена UFC Даны Уайта, передает Vesti.kz.
Наши соотечественники призвали главу лиги организовать титульный бой между чемпионом полусреднего веса Белалом Мухаммадом и казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.
"Шавкат vs Белал. Шавкат его разобьет", - отметил один.
"Ждем титульного боя для Шавката! Не откладывайте слишком долго! Шавкат уже давно заслужил!", - заявил второй.
"Дана, мы надеемся увидеть Шавкат против Белала скоро, сделай так, чтобы это случилось", - подчеркнул третий.
"Дана! Шавкат против Белала! Сделай это!" - подытожил еще один комментатор.
Мухаммад завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе 27 июля, когда победил британца Леона Эдвардса. В свою очередь, казахстанец считается основным претендентом на пояс. В последний раз он выходил в октагон в декабре прошлого года, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона.
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