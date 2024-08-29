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Профи-бокс
Вчера 07:35
 

Узбекский "Головкин" захотел реванша с лучшим боксером мира

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Узбекский "Головкин" захотел реванша с лучшим боксером мира ©instagram.com/tbudcrawford

Бывший чемпион мира WBA в первом среднем весе Исраил Мадримов (10-1-1, 7 КО) из Узбекистана заявил о желании провести реванш с американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО), передает Vesti.kz.

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Бывший чемпион мира WBA в первом среднем весе Исраил Мадримов (10-1-1, 7 КО) из Узбекистана заявил о желании провести реванш с американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО), передает Vesti.kz.

Мадримов и Кроуфорд провели поединок, который решением судей выиграл американец.

"Я сказал после боя (с Кроуфордом), что, по моему мнению, я сделал достаточно, чтобы сохранить титул чемпиона мира. Сейчас я готов к реваншу с Кроуфордом, чтобы вернуть себе титул, или же бросить вызов любому другому чемпиону в первом среднем весе.

Моя цель - реванш с Теренсом Кроуфордом, но я не уверен, что он заинтересован в этом прямо сейчас. Наш бой оставил много вопросов без ответа, и я уверен, что однажды, мы сразимся снова", - добавил Мадримов.

Отметим, что Мадримова сравнивают со знаменитым казахстанцем Геннадием Головкиным.

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