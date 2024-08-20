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Олимпиада-2024
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Назым Кызайбай раскрыла секрет успеха на Олимпиаде-2024

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Назым Кызайбай раскрыла секрет успеха на Олимпиаде-2024 ©Турар Казангапов

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 казахстанская боксерша Назым Кызайбай прокомментировала свое выступление в Париже, передают Vesti.kz.

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Бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 казахстанская боксерша Назым Кызайбай прокомментировала свое выступление в Париже, передают Vesti.kz.

"Конечно, Олимпиада - это мечта для каждого спортсмена. Я в боксе уже 16 лет. Будучи двукратной чемпионкой мира, я впервые принимала участие на Олимпиаде. У каждого спортсмена не бывает легких путей. У всех бывают трудности, но я преодолела их с помощью упорного труда. Думаю, за счет тренировок и упорства я смогла добиться успеха", - сказала Кызайбай на пресс-конференции.

Ранее Кызайбай сделала заявление о замужестве, а также рассказала о дальнейших карьерных планах.

Напомним, на Олимпиаде-2024 Кызайбай выиграла бронзу в категории до 50 килограммов. Также от женской сборной Казахстана в Париже выступили Карина Ибрагимова (до 57 килограммов) и Валентина Хальзова (до 75 килограммов), но они остались без наград.

Кызайбай выигрывала чемпионат мира в 2014 и 2016 годах, а также чемпионат Азии в 2021-м.

Кызайбай Назым Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2024 Бокс
Медальный зачет

Медальный зачет
1   США США 40 44 42 126
2   Китай Китай 40 27 24 91
3   Япония Япония 20 12 13 45
4   Австралия Австралия 18 19 16 53
5   Франция Франция 16 26 22 64
43 Казахстан Казахстан 1 3 3 7
Медальный зачет
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