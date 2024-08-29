Прямая трансляция стартового матча Казахстана в отборе на Олимпиаду-2026

Сегодня, 29 августа, сборная Казахстана по хоккею проведет первый матч в квалификации к Олимпийским играм 2026 года в Италии, передает Vesti.kz.

В Братиславе (Словакия) наша национальная команда сыграет с Венгрией. Матч начнется в 16:50 по казахстанскому времени и будет доступен для просмотра на телеканале Qazsport.

Также сборной Казахстана предстоит сыграть с командами Австрии и Словакии. Матч с австрийцами состоится 30 августа, а игра со словаками - 1 сентября.

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Победитель группы получит право сыграть в 2026 году на олимпийском хоккейном турнире в Италии.

Ранее казахстанцы провели встречу с чешским клубом "Пираты" из Хомутова и победили со счетом 4:2.

Также наша команда приняла участие в Кубке Президента в Астане, где заняла второе место.

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