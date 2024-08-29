Мбаппе оскорбил Месси и "Манчестер Сити". Подробности

Аккаунт звездного новичка мадридского "Реала" Килиана Мбаппе в соцсетях подвергся атаке хакеров, передает Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Весь футбол Франции по-русски".

Злоумышленники от имени француза начали публиковать оскорбительные посты в адрес "Манчестер Сити" и аргентинского форварда Лионеля Месси, с которым Килиан выступал за "Пари Сен-Жермен".

Кроме того, в аккаунте было объявлено о выпуске нового токена Mbappe. Спустя некоторое время эта публикация была удалена, а подписчики обрушились с критикой на Мбаппе за обман.

Только к утру француз смог вернуть доступ к аккаунту и удалить все провокационные публикации. Килиан присоединился к "Реалу" этим летом, подписав пятилетнее трудовое соглашение.