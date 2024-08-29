Первая казахстанка в UFC сделала заявление о своем будущем

Казахстанская девушка-боец Мария Агапова высказалась о двух победах, которые она сумела одержать за время выступления в сильнейшем ММА-промоушене мира UFC, передает Vesti.kz со ссылкой на Millions.

Ранее Агапова покинула самый престижный промоушен и объявила о начале карьеры в боксе.

"Честно говоря, я горжусь обеими своими победами. Потому что я иммигрантка, я приехала в США с 300 долларами в кармане. У меня здесь нет семьи, нет друзей и какой-либо поддержки. Без всего этого я одержала эти две победы. Это просто безумие. Я очень горжусь этими выигрышами. К сожалению, мне не удалось одержать больше побед, потому что у меня сумасшедшая жизнь. Я надеюсь исправить эту ситуацию в другом промоушене", - сказала Агапова.

Напомним, на турнире UFC on ESPN 59, который прошел в июле в Денвере (США) она проиграла в первом раунде Луане Сантос (8-1) из Бразилии.

В UFC у нее теперь рекорд 2-4. Бой против Сантос стал последним по контракту с промоушеном.

Из шести боев в промоушене Агапова выиграла поединки с американкой Ханной Сайферс и Сабиной Мазо из Колумбии.