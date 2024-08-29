В UFC раскрыли дату чемпионского боя Рахмонова
Известный боец UFC полусреднего веса Гилберт Бернс сообщил дату боя нового чемпиона дивизиона Белала Мухаммада и назвал его соперником казахстанца Шавката Рахмонова, передает Vesti.kz со ссылкой на Michael Bisping Podcast.
Известный боец UFC полусреднего веса Гилберт Бернс сообщил дату боя нового чемпиона дивизиона Белала Мухаммада и назвал его соперником казахстанца Шавката Рахмонова, передает Vesti.kz со ссылкой на Michael Bisping Podcast.
Мухаммад завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе 27 июля, когда победил британца Леона Эдвардса.
"Судя по положению дел в дивизионе, Шавкат получит титульный бой следующим. Я слышал, что он может подраться за пояс уже в декабре. Он главный претендент на титул", – сказал Бернс.
Казахстанец последний раз выходил в октагон в декабре прошлого года, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона.
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