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Вчера 07:59
 

В UFC раскрыли дату чемпионского боя Рахмонова

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В UFC раскрыли дату чемпионского боя Рахмонова ©UFC

Известный боец UFC полусреднего веса Гилберт Бернс сообщил дату боя нового чемпиона дивизиона Белала Мухаммада и назвал его соперником казахстанца Шавката Рахмонова, передает Vesti.kz со ссылкой на Michael Bisping Podcast.

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Известный боец UFC полусреднего веса Гилберт Бернс сообщил дату боя нового чемпиона дивизиона Белала Мухаммада и назвал его соперником казахстанца Шавката Рахмонова, передает Vesti.kz со ссылкой на Michael Bisping Podcast.

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Мухаммад завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе 27 июля, когда победил британца Леона Эдвардса.

"Судя по положению дел в дивизионе, Шавкат получит титульный бой следующим. Я слышал, что он может подраться за пояс уже в декабре. Он главный претендент на титул", – сказал Бернс.

Казахстанец последний раз выходил в октагон в декабре прошлого года, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона.

 

Казахстан UFC Рахмонов Шавкат

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