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Сборные (хоккей)
Сегодня 22:53
 

Сборная Казахстана за две минуты перевернула матч и вырвала волевую победу

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Сборная Казахстана за две минуты перевернула матч и вырвала волевую победу ©КФХ

Сегодня, 25 августа, сборная Казахстана по хоккею провела товарищеский матч с чешским клубом "Хомутов", передает Vesti.kz.

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Сегодня, 25 августа, сборная Казахстана по хоккею провела товарищеский матч с чешским клубом "Хомутов", передает Vesti.kz.

Встреча закончилась со счетом 4:2. У Казахстана шайбами отметились Максим Мухамметов, Артем Лихотников, Роман Старченко, Никита Михайлис.

Ранее сборная Казахстана приняла участие в Кубке Президента в Астане, где заняла второе место.

Напомним, олимпийская квалификация пройдет с 29 августа по 1 сентября в столице Словакии Братиславе, где наша команда поборется за путевку на Олимпийские игры. 29-го августа наша команда сыграет первый матч квалификации против Венгрии. 30 августа будет игра с Австрией, а 1 сентября с хозяевами турнира - Словакией

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