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18-летний футболист превзошел Мбаппе: реакция Анчелотти

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18-летний футболист превзошел Мбаппе: реакция Анчелотти ©twitter.com/realmadrid

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал выступление французского форварда Килиан Мбаппе в чемпионате Испании, передает Vesti.kz.

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал выступление французского форварда Килиан Мбаппе в чемпионате Испании, передает Vesti.kz.

В последнем матче против "Вальядолида" (3:0) он вышел в основном составе, но не смог забить гол. Зато, за "Реал" отличился 18-летний бразилец Эндрик, который на 86-ой минуте сменил Мбаппе.

"Он не ограничен игрой на позиции "девятки". Он очень хорошо двигается и имел три или четыре шанса. В конце концов он их забьет, как и всегда", – отреагировал Анчелотти.

Мбаппе присоединился к команде этим летом. В первой же игре за мадридский клуб нападающему удалось отметиться голом. Он поразил ворота "Аталанты" (2:0) в Суперкубке УЕФА.

В следующем туре чемпионата Испании "Реал" сыграет с "Лас-Пальмас".

Мбаппе Килиан Испания Еврофутбол Футбол

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