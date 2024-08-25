Клуб Аймбетова сотворил сенсацию в чемпионате Турции

"Адана Демирспор", за которую выступает казахстанский нападающий Абат Аймбетов, сыграл на выезде против "Касымпаши" в третьем туре чемпионата Турции по футболу, передает Vesti.kz.

Игра завершилась ничьей со счетом 2:2. У хозяев поля мячи забили Харис Хайрадинович и Нуну Да Кошта. В составе гостей отличились Юсуф Бараси и Йован Манев.

Аймбетов впервые в новом сезоне вышел в стартовом составе "Адана Демирспор" и провел на поле 63 минуты, после чего был заменен.

Таким образом, клуб казахстанца заработал первое очко в чемпионате и покинул последнюю строчку турнирной таблицы.

Добавим, что Аймбетов пришел в команду в начале года.