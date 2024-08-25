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Турция
Вчера 23:26
 

Клуб Аймбетова сотворил сенсацию в чемпионате Турции

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Клуб Аймбетова сотворил сенсацию в чемпионате Турции ©instagram.com/aimbetov9507

"Адана Демирспор", за которую выступает казахстанский нападающий Абат Аймбетов, сыграл на выезде против "Касымпаши" в третьем туре чемпионата Турции по футболу, передает Vesti.kz.

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"Адана Демирспор", за которую выступает казахстанский нападающий Абат Аймбетов, сыграл на выезде против "Касымпаши" в третьем туре чемпионата Турции по футболу, передает Vesti.kz.

Игра завершилась ничьей со счетом 2:2. У хозяев поля мячи забили Харис Хайрадинович и Нуну Да Кошта. В составе гостей отличились Юсуф Бараси и Йован Манев.

Аймбетов впервые в новом сезоне вышел в стартовом составе "Адана Демирспор" и провел на поле 63 минуты, после чего был заменен.

Таким образом, клуб казахстанца заработал первое очко в чемпионате и покинул последнюю строчку турнирной таблицы. 

Добавим, что Аймбетов пришел в команду в начале года.

Аймбетов Абат Турция Футбол

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