В Минспорта ответили на критику Рыбакиной: теннисистка снялась с Олимпиады

Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ермек Маржикпаев прокомментировал ситуацию с четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, передают Vesti.kz.

По состоянию здоровья она была вынуждена сняться с Олимпийских игр-2024 в Париже, чем подверглась критике со стороны болельщиков.

Рыбакина сделала заявление после отказа от Олимпиады

"Есть такие моменты: понятно, здоровье, понятно, возможно заболели. Когда готовились к Олимпийским играм – понимали, что возможно наша Елена Рыбакина принесет нам медаль. К этому были все предпосылки. Соболенко из Беларуси также не принимала участие по известным причинам. Фактически Елена была номером один. И сегодня мы говорили с Федерацией, Федерация готовит профессиональных спортсменов. Поэтому даже когда говорят – она заболела, мы должны были обеспечить ей достойное лечение, правильное наблюдение, обеспечить правильную подготовку – то, что не было сделано. Аналогично по Путинцевой – то же самое, у нее была травма, - приводит слова министра Bestnews.kz.

В Минспорта отметили, что огорчены отказом Рыбакиной от выступления в Париже.

"Понятно, что разочарование есть, понятно, что это единственная возможность Федерации, которая зиждется на своей экономике, на своих средствах. Но есть патриотизм, есть наш красивый паспорт, которым они пользуются. Поэтому, конечно, есть ожидания, есть требования… - добавил Маржикпаев.

Дойдет ли дело до лишения паспорта гражданки Казахстана – как это предлагают некоторые горячие головы? - спросили у главы Минспорта.

"Я не думаю, что это правильно. Именно за спорт отвечаю я, именно по спорту мы будем вместе с Федерацией тенниса Казахстана обсуждать дальнейшие движения и дальнейшие наши шаги", - ответил Маржикпаев.

Ранее министр спорта вынес вердикт сборной Казахстана по боксу за Олимпиаду. Также стало известно, сколько медалей обещали ему выиграть в легкой атлетике на Играх.

На данный момент Рыбакина выступает на US Open-2024, где вышла во второй круг. На этой стадии она сыграет 29 августа с француженкой Джессикой Понше (№143).