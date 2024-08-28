Сколько медалей обещали министру спорта выиграть в легкой атлетике на ОИ-2024

Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ермек Маржикпаев прокомментировал выступление представителей легкой атлетики на Олимпийских играх-2024 в Париже, передают Vesti.kz.

Команда не смогла взять медали в столице Франции.

"Команда по легкой атлетике имела 8 лицензий. Согласно принятым обязательствам сборная обещала 1 серебряную медаль, фактически лучший результат спортсменов – 9 место.

Начиная с 2000 года, за исключением игр в Токио, атлеты стабильно занимали призовые места. Всего приняли участие 87 спортсменов, которые завоевали 5 медалей: 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовых. При этом 3 из 5 медалей принадлежат одной спортсменке – Ольге Рыпаковой.

Лучший результат Надежды Дубовицкой – 2 м. В этом сезоне – 1,92 м. В квалификации в Париже смогла преодолеть высоту только 1,83 м. Елизавета Матвеева могла бы показать лучший результат, ведь ранее она одолевала отметку 1,92 м. На этих Играх прыгнула на 1,88 м. Мы ожидали хороших результатов от команды по легкой атлетике, но наши надежды не оправдались", - цитирует министра пресс-служба ведомства.