Громкая сенсация произошла на US Open с участием казахстанок

В женском одиночном разряде US Open состоялся матч второго круга между чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой (№8) и румынкой Еленой-Габриэтой Русе (№122), сообщают Vesti.kz.

Матч завершился сенсационной победой румынки по итогам двух сетов - 6:4, 7:5. Встреча продлилась один час и 45 минут.

Крейчикова является чемпионкой Уимблдона 2024 года и Ролан Гаррос - 2021.

В следующем круге Русе сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадосой (№29).

Отметим, что в соревнованиях продолжают выступление казахстанские теннисистки Елена Рыбакина (№4) и Юлия Путинцева (№32).

Рыбакина в в третьем круге сразится с Джессикой Понше (№143) из Франции, а Путинцева сойдется с китаянкой Синьюй Ван (№40).