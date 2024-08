Футболист умер в 27 лет после потери сознания в матче: названа причина смерти

Уругвайский футболист Хуан Искьердо, потерявший сознание на поле на прошлой неделе, скончался, передают Vesti.kz. О его смерти объявил клуб "Насьональ" через свои социальные сети.

27-летний игрок находился под наблюдением врачей с момента, когда 22 августа потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес между "Насьоналем" и "Сан-Паулу". На 84-й минуте защитник упал на землю без сознания из-за нерегулярного сердцебиения. Искьердо был срочно госпитализирован с поля.

Позднее обследование выявило прогрессирование повреждения мозга и повышение внутричерепного давления.

Согласно заявлению больницы, причиной смерти Искьердо стала остановка сердца, вызванная сердечной аритмией.

Footballer Juan Izquierdo, who collapsed on the pitch after suffering an irregular heartbeat last week, has died, his Uruguayan club said on Tuesday.

The 27-year-old had been undergoing medical treatment since collapsing.



pic.twitter.com/qyqN6g211f