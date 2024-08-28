Футболист умер в 27 лет после потери сознания в матче: названа причина смерти
Уругвайский футболист Хуан Искьердо, потерявший сознание на поле на прошлой неделе, скончался, передают Vesti.kz. О его смерти объявил клуб "Насьональ" через свои социальные сети.
Уругвайский футболист Хуан Искьердо, потерявший сознание на поле на прошлой неделе, скончался, передают Vesti.kz. О его смерти объявил клуб "Насьональ" через свои социальные сети.
27-летний игрок находился под наблюдением врачей с момента, когда 22 августа потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес между "Насьоналем" и "Сан-Паулу". На 84-й минуте защитник упал на землю без сознания из-за нерегулярного сердцебиения. Искьердо был срочно госпитализирован с поля.
Позднее обследование выявило прогрессирование повреждения мозга и повышение внутричерепного давления.
"С глубочайшей болью и потрясением в наших сердцах "Насьональ" объявляет о смерти нашего любимого игрока Хуана Искьердо. Выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и родственникам. Весь "Насьональ" оплакивает невосполнимую утрату. Хуан, ты будешь с нами навсегда", - говорится в заявлении клуба.
Согласно заявлению больницы, причиной смерти Искьердо стала остановка сердца, вызванная сердечной аритмией.
Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo.— Nacional (@Nacional) August 28, 2024
Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados.
Todo Nacional está de luto por… pic.twitter.com/mYU28mqw6m
Footballer Juan Izquierdo, who collapsed on the pitch after suffering an irregular heartbeat last week, has died, his Uruguayan club said on Tuesday.— Johnny (@tallyman2023) August 28, 2024
The 27-year-old had been undergoing medical treatment since collapsing.
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Искьердо перешел в "Насьональ" в 2024 году, также он играл за уругвайские "Ливерпуль", "Монтевидео", "Атлетико Сан-Луис", "Пеньяроль" и "Серро".
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