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Мировой футбол
Вчера 12:07
 

Футболист умер в 27 лет после потери сознания в матче: названа причина смерти

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Футболист умер в 27 лет после потери сознания в матче: названа причина смерти ©instagram.com/nacional

Уругвайский футболист Хуан Искьердо, потерявший сознание на поле на прошлой неделе, скончался, передают Vesti.kz. О его смерти объявил клуб "Насьональ" через свои социальные сети.

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Уругвайский футболист Хуан Искьердо, потерявший сознание на поле на прошлой неделе, скончался, передают Vesti.kz. О его смерти объявил клуб "Насьональ" через свои социальные сети.

27-летний игрок находился под наблюдением врачей с момента, когда 22 августа потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес между "Насьоналем" и "Сан-Паулу". На 84-й минуте защитник упал на землю без сознания из-за нерегулярного сердцебиения. Искьердо был срочно госпитализирован с поля.

Позднее обследование выявило прогрессирование повреждения мозга и повышение внутричерепного давления.

"С глубочайшей болью и потрясением в наших сердцах "Насьональ" объявляет о смерти нашего любимого игрока Хуана Искьердо. Выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и родственникам. Весь "Насьональ" оплакивает невосполнимую утрату. Хуан, ты будешь с нами навсегда", - говорится в заявлении клуба.

Согласно заявлению больницы, причиной смерти Искьердо стала остановка сердца, вызванная сердечной аритмией. 

Искьердо перешел в "Насьональ" в 2024 году, также он играл за уругвайские "Ливерпуль", "Монтевидео", "Атлетико Сан-Луис", "Пеньяроль" и "Серро".

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