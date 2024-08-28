Футболист умер в 27 лет после потери сознания в матче: названа причина смерти

Уругвайский футболист Хуан Искьердо, потерявший сознание на поле на прошлой неделе, скончался, передают Vesti.kz. О его смерти объявил клуб "Насьональ" через свои социальные сети.

27-летний игрок находился под наблюдением врачей с момента, когда 22 августа потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес между "Насьоналем" и "Сан-Паулу". На 84-й минуте защитник упал на землю без сознания из-за нерегулярного сердцебиения. Искьердо был срочно госпитализирован с поля.

Позднее обследование выявило прогрессирование повреждения мозга и повышение внутричерепного давления.

"С глубочайшей болью и потрясением в наших сердцах "Насьональ" объявляет о смерти нашего любимого игрока Хуана Искьердо. Выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и родственникам. Весь "Насьональ" оплакивает невосполнимую утрату. Хуан, ты будешь с нами навсегда", - говорится в заявлении клуба.

Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados.



Todo Nacional está de luto por… pic.twitter.com/mYU28mqw6m — Nacional (@Nacional) August 28, 2024

Согласно заявлению больницы, причиной смерти Искьердо стала остановка сердца, вызванная сердечной аритмией.

Footballer Juan Izquierdo, who collapsed on the pitch after suffering an irregular heartbeat last week, has died, his Uruguayan club said on Tuesday.

The 27-year-old had been undergoing medical treatment since collapsing.



pic.twitter.com/qyqN6g211f — Johnny (@tallyman2023) August 28, 2024

Искьердо перешел в "Насьональ" в 2024 году, также он играл за уругвайские "Ливерпуль", "Монтевидео", "Атлетико Сан-Луис", "Пеньяроль" и "Серро".