В сборной Казахстана решили судьбу 4 игроков перед ЧМ по футзалу

В составе сборной Казахстана по футзалу произошли изменения перед чемпионатом мира-2024 в Узбекистане, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы федерации, после товарищеских матчей против Таджикистана игроки казахстанской команды Семен Тарасенко, Торехан Досов, Нурканат Бактияров и Кайрат Иманалин вернулись в свои клубы.

"Как и ранее планировали, мы отпускаем трех футболистов после контрольных матчей против Таджикистана, а также еще двух игроков после товарищеских игр с Ираном. Расположение команды после первых матчей покинули Тарасенко, Досов и Бактияров. Однако Кайрат Иманалин подошел ко мне и изъявил желание покинуть команду. Я принял его просьбу и поблагодарил за проведенный сбор. После матчей против Ирана мы расстанемся с одним игроком. Я благодарю ребят за проделанную работу и желаю им дальнейших успехов! Работа продолжается в плановом режиме и готовимся к предстоящим матчам", – сказал Кака.

Казахстан проведет две контрольные игры с Ираном 30 августа и 1 сентября в Астане. А на 8 сентября в Алматы запланирован товарищеский матч против Аргентины.

ЧМ пройдет с 14 сентября по 6 октября в трех города Узбекистана - Ташкенте, Бухаре и Андижане. В квартете D подопечные Рикардо Кака сыграют с Испанией, Новой Зеландией и Ливией.

Две лучшие команды каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.