Впервые в карьере. "Золотая бутса" нашла своего хозяина

Капитан сборной Англии по футболу Харри Кейн получил "Золотую бутсу" по итогам сезона-2023/24. Приз ежегодно вручается лучшему бомбардиру в национальных чемпионатах Европы, передают Vesti.kz.

Кейн впервые в карьере стал обладателем этой награды.

Форвард забил 36 голов в Бундеслиге (плюс 8 в Лиге чемпионов), чтобы выиграть европейскую "Золотую бутсу".

За ним расположились Серу Гирасси из "Штутгарта" (28 голов), Килиан Мбаппе из "Пари Сен-Жермена"/"Реала" и Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" (у обоих по 27 голов).

31-летний Кейн перешел в "Баварию" прошлым летом из "Тоттенхэма" за 95 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2027 года.

В его карьере также были "Лестер", "Норвич", "Миллуолл", "Лейтон". С 2015-го вызывается в национальную команду своей страны.

The photo ➡️ the photographer 😂



A very proud night 🙌 pic.twitter.com/VroXDfmdnO