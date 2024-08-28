Впервые в карьере. "Золотая бутса" нашла своего хозяина
Капитан сборной Англии по футболу Харри Кейн получил "Золотую бутсу" по итогам сезона-2023/24. Приз ежегодно вручается лучшему бомбардиру в национальных чемпионатах Европы, передают Vesti.kz.
Капитан сборной Англии по футболу Харри Кейн получил "Золотую бутсу" по итогам сезона-2023/24. Приз ежегодно вручается лучшему бомбардиру в национальных чемпионатах Европы, передают Vesti.kz.
Кейн впервые в карьере стал обладателем этой награды.
Форвард забил 36 голов в Бундеслиге (плюс 8 в Лиге чемпионов), чтобы выиграть европейскую "Золотую бутсу".
За ним расположились Серу Гирасси из "Штутгарта" (28 голов), Килиан Мбаппе из "Пари Сен-Жермена"/"Реала" и Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" (у обоих по 27 голов).
31-летний Кейн перешел в "Баварию" прошлым летом из "Тоттенхэма" за 95 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2027 года.
В его карьере также были "Лестер", "Норвич", "Миллуолл", "Лейтон". С 2015-го вызывается в национальную команду своей страны.
The photo ➡️ the photographer 😂— Harry Kane (@HKane) August 27, 2024
A very proud night 🙌 pic.twitter.com/VroXDfmdnO
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