Сколько "Астана" заработала за сенсацию в Лиге конференций: матч с "Челси" очень выгоден

Стало известно, сколько заработала "Астана" в текущем розыгрыше Лиги конференций, передают Vesti.kz.

За выход в общий этап турнира "Астана" уже заработала минимум 3,05 миллиона евро (1,6 миллиарда тенге).

За каждую победу в общем этапе Лиги конференций клуб может получить еще 400 000 евро, за ничью - 133 000.

Помимо этого клубам положены отчисления от рейтинга и маркетинговых показателей, в основном зависящих от телевизионных прав и аудитории матчей. В этом контексте матч с лондонским "Челси" может стать очень выгодным для "Астаны".

"Астана" сыграет с "Челси" в Лиге конференций: где и когда матч

Добавим, что общий призовой фонд Лиги конференций составляет 285 миллионов евро.

Для сравнения: участники общего этапа Лиги чемпионов получат по 17,87 миллиона евро, а Лиги Европы - по 4,14 миллиона евро.