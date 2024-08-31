Известна реакция Черчесова на суперкамбэк от "Астаны" в Лиге конференций

Новый главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов прокомментировал выход "Астаны" в групповой этап Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

"Накануне посетили отборочный матч "Астаны" в Лиге конференций и порадовались за команду, которая разгромила норвежский "Бранн" 3:0 и заслуженно вышла в основную часть турнира", - сказал Черчесов "Спорт-Экспрессу".

Напомним, в первой игре в Норвегии "Астана" уступила 0:2, но в ответной одержала победу 3:0 и тем самым завоевала путевку в групповой этап еврокубков.

Накануне состоялась жеребьевка общего этапа Лиги конференций, где "Астане" в соперники достался лондонский "Челси". Подробнее - здесь.

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