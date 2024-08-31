В Британии назвали "кошмаром" матч "Челси" с "Астаной" и припомнили поражение "МЮ" в Казахстане

Популярный британский таблоид The Sun отреагировал на итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций, где лондонскому "Челси" в соперники достался казахстанский клуб "Астана", передают Vesti.kz.

По мнению издания, "синих" предстоят непростая поездка в столицу Казахстана.

"Челси" предстоит кошмарное путешествие в Казахстан и обратно протяженностью 7000 миль по огромной стране, не имеющей выхода к морю, большая часть которой расположена в Центральной Азии", - говорится в заметке.

The Sun подчеркивает, что перелет из Лондона в столицу Казахстана занимает около 11 часов. На этом фоне "Челси" напомнили о неудачном опыте "Манчестер Юнайтед", который в 2019 году совершил подобное путешествие в рамках Лиги Европы и уступил "Астане" со счетом 1:2.

Добавим, что помимо "Челси" соперниками "Астаны" на общем этапе ЛК будут португальская "Витория", кипрские АПОЭЛ и "Пафос", сербский ТСЦ и валлийский "Нью-Сейнтс".

"Астана" сыграет с "Челси" в Лиге конференций: где и когда матч

Все матчи общего этапа будут проводиться в системе единой лиги, в соответствии с которой каждый клуб (всего их 36) проведет по одной игре с шестью разными соперниками - три дома и три на выезде. Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.

Расписание матчей Лиги конференций

Общий этап

Тур 1: 3 октября 2024 года.

Тур 2: 24 октября 2024 года.

Тур 3: 7 ноября 2024 года.

Тур 4: 28 ноября 2024 года.

Тур 5: 12 декабря 2024 года.

Тур 6: 19 декабря 2024 года.

Плей-офф

Стыковые матчи: 13 и 20 февраля 2025 года.

1/8 финала: 6 и 13 марта 2025 года.

1/4 финала: 10 и 17 апреля 2025 года.

1/2 финала: 1 и 8 мая 2025 года.

Финал

28 мая 2025 года (стадион "Вроцлав", Польша)