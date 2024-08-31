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Англия
Вчера 15:59
 

"Челси" потерял воспитанника перед матчем с "Астаной"

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"Челси" потерял воспитанника перед матчем с "Астаной" ©ФК "Челси"

Лондонский "Челси" отдал в аренду своего воспитанника Трево Чалобу в "Кристалл Пэлас", сообщают Vesti.kz.

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Лондонский "Челси" отдал в аренду своего воспитанника Трево Чалобу в "Кристалл Пэлас", сообщают Vesti.kz.

Арендное соглашение между лондонскими клубами по 25-летнему защитнику рассчитано до конца сезона 2024/25.

Чалоба является выпускником академии "Челси". До этого, футболист уже побывал в аренде в английских "Ипсвиче" и "Хаддерсфилд Тауне", а также во французском "Лорьяне".

Transfermarkt оценивает его в 13 миллионов евро.

Напомним, "Челси" сыграет с "Астаной" в основной сетке Лиги конференций, подробности - тут.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 3 3 0 0 9-2 9
2 Брайтон энд Хов Альбион 3 2 1 0 6-2 7
3 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
4 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
5 Брентфорд 3 2 0 1 5-4 6
6 Астон Вилла 3 2 0 1 4-4 6
7 Борнмут 3 1 2 0 5-4 5
8 Ноттингем Форест 3 1 2 0 3-2 5
9 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 5-1 4
10 Ньюкасл Юнайтед 2 1 1 0 2-1 4
11 Фулхэм 3 1 1 1 3-3 4
12 Челси 2 1 0 1 6-4 3
13 Манчестер Юнайтед 2 1 0 1 2-2 3
14 Вест Хэм Юнайтед 3 1 0 2 4-5 3
15 Лестер Сити 3 0 1 2 3-5 1
16 Ипсвич 3 0 1 2 2-7 1
17 Вулверхэмптон Уондерерс 3 0 1 2 3-9 1
18 Кристал Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
19 Саутгемптон 3 0 0 3 1-5 0
20 Эвертон 3 0 0 3 2-10 0

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