"Челси" потерял воспитанника перед матчем с "Астаной"

Лондонский "Челси" отдал в аренду своего воспитанника Трево Чалобу в "Кристалл Пэлас", сообщают Vesti.kz.

Арендное соглашение между лондонскими клубами по 25-летнему защитнику рассчитано до конца сезона 2024/25.

Чалоба является выпускником академии "Челси". До этого, футболист уже побывал в аренде в английских "Ипсвиче" и "Хаддерсфилд Тауне", а также во французском "Лорьяне".

Transfermarkt оценивает его в 13 миллионов евро.

Напомним, "Челси" сыграет с "Астаной" в основной сетке Лиги конференций, подробности - тут.