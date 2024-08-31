Англия
Вчера 15:59
"Челси" потерял воспитанника перед матчем с "Астаной"
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©ФК "Челси"
Лондонский "Челси" отдал в аренду своего воспитанника Трево Чалобу в "Кристалл Пэлас", сообщают Vesti.kz.
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Лондонский "Челси" отдал в аренду своего воспитанника Трево Чалобу в "Кристалл Пэлас", сообщают Vesti.kz.
Арендное соглашение между лондонскими клубами по 25-летнему защитнику рассчитано до конца сезона 2024/25.
Чалоба является выпускником академии "Челси". До этого, футболист уже побывал в аренде в английских "Ипсвиче" и "Хаддерсфилд Тауне", а также во французском "Лорьяне".
Transfermarkt оценивает его в 13 миллионов евро.
Напомним, "Челси" сыграет с "Астаной" в основной сетке Лиги конференций, подробности - тут.
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|2
|Брайтон энд Хов Альбион
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|3
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|4
|Ливерпуль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|5
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|6
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|7
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|8
|Ноттингем Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|11
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|12
|Челси
|2
|1
|0
|1
|6-4
|3
|13
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|16
|Ипсвич
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|17
|Вулверхэмптон Уондерерс
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|18
|Кристал Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|19
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
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