"Астана" сыграет с "Челси" в Лиге конференций: где и когда матч

В Монако состоялась жеребьевка основной сетки Лиги конференций сезона-2024/25. Турнир пройдет в новом формате, передают Vesti.kz.

По ее итогам "Астана" сыграет с лондонским "Челси" (дома), кипрским АПОЕЛом (на выезде), португальской "Виторией" (дома), валлийским ТНС (на выезде), сербским ТСЦ (дома) и кипрским "Пафосом" (на выезде).

Все матчи общего этапа будут проводиться в системе единой лиги, в соответствии с которой каждый клуб (всего их 36) проведет по одной игре с шестью разными соперниками - три дома и три на выезде. Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.

Расписание матчей Лиги конференций

Общий этап

Тур 1: 3 октября 2024 года.

Тур 2: 24 октября 2024 года.

Тур 3: 7 ноября 2024 года.

Тур 4: 28 ноября 2024 года.

Тур 5: 12 декабря 2024 года.

Тур 6: 19 декабря 2024 года.

Плей-офф

Стыковые матчи: 13 и 20 февраля 2025 года.

1/8 финала: 6 и 13 марта 2025 года.

1/4 финала: 10 и 17 апреля 2025 года.

1/2 финала: 1 и 8 мая 2025 года.

Финал

28 мая 2025 года (стадион "Вроцлав", Польша).